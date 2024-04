(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: momento que privilegia suas iniciativas e o fará mais atento a detalhe ou minúcia do que acontece ao seu redor. Interesses: vantagem no trato com dinheiro e a forma de ganhá-lo com o trabalho. Vida íntima: afetividade e sensibilidade bastante ampliadas em bons dias na intimidade.

