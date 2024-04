(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: bom aspecto registra acuidade acentuada e muita determinação. Junto a isso, haverá intuição e maior capacidade inventiva. Interesses: boa posição para negócios e finanças. Valorize as conquistas e pequenos ganhos na lida do cotidiano. Vida íntima: dia estável com suas relações.