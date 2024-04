(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: forte influência irá afetar demandas que envolvam a família e suas atividades no campo social ou com o público. Interesses: momento que aponta posição mais favorável a lhe guiar decisões envolvendo o controle de dinheiro alheio. Vida íntima: sábado de ânimo instável com íntimos.

sábado