(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: com as mudanças que este período registra ao seu favor, molda-se quadro que beneficiará seu senso de iniciativa e habilidade no trato com questões complicadas. Interesses: em dias de forte vantagem profissional, atente bem aos seus gastos. Vida íntima: relacionamento facilitado.

Tags:

Domingo