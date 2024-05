(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: hoje será importante dar maior valor às pessoas com as quais convive. Interesses: lucro com ações que não lhe parecem rentáveis. Você terá um dia de bom desempenho com seu trabalho. Vida íntima: pessoa íntima irá mudar seus ânimo e humor. Mas, não se descuide de demandas íntimas.