(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: fatos novos farão dias de compensação no cotidiano em uma fase que lhe trará apoio decisivo com assuntos importantes em família. Interesses: sorte em especulações e com dinheiro. Há influência positiva sobre emprego, carreira e profissão. Vida íntima: acerto de problemas íntimos.

