(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: há hoje um quadro de mudanças que devem alterar seu ânimo e dominar seus atos e planos. Suas decisões serão acertadas se tomadas com mais cautela. Interesses: quadro positivo com acerto e segurança nas finanças. Benefícios para seu trabalho. Vida íntima: preocupação com íntimo.