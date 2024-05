(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: mostre mais confiança e otimismo ao lidar com demandas de parentes próximos, especialmente com os assuntos relacionados à saúde. Interesses: momento de positiva influência financeira. Mas, tenha cuidado com estranho no trabalho. Vida íntima: seja tolerante nas questões afetivas.