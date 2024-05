(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: nas relações com os amigos e as pessoas próximas procure ter cautela com palavras e as suas críticas. Interesses: sua rotina mostrará um quadro que o compensará com assuntos financeiros bem dimensionados. Vida Íntima: fase astrológica que o verá muito mais sensível com íntimos.

Tags:

sábado