(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: forte aspecto mostra que o seu trato pessoal pode lhe trazer inquietação com problemas do passado. Interesses: êxito com os novos empreendimentos em razão de positiva reação de pessoas próximas com seu empenho nas tarefas usuais do trabalho. Vida íntima: confiança e afabilidade.