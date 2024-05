(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: nestes dias você se beneficiará de ação alheia e de fatos que irão mostrar vantagens pessoais com o apoio das pessoas próximas. Interesses: o quadro positivo no campo material deve motivá-lo sobremaneira com assuntos do trabalho. Vida íntima: realização de seus sonhos e desejos.

