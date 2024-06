(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: nestes dias você poderá definir os seus planos com segurança, dando-lhes encaminhamento acertado. Interesses: vantagens acumuladas para uma semana na qual você deve evitar as dívidas de alto valor e as assinaturas de favor. Vida íntima: solução de pendências com os mais íntimos.

Tags:

Domingo