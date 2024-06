(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: você se mostrará agora mais afável com pessoas próximas e ganhará prestígio pessoal. Interesses: fatos novos ligados ao seu trabalho o motivarão mudando o seu ânimo, para melhor, também com as finanças. Vida íntima: você terá uma visão mais confiante de si mesmo e de seus atos.

Junho 2024