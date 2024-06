(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: o início da semana lhe trará fatos inesperados envolvendo a família o que o obrigará a boa avaliação de seus objetivos rotineiros. Interesses: momento de agir com maior realismo nos seus projetos com o trabalho. Vida íntima: na intimidade evite hoje as confidências e os segredos.

