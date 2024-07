(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento de boa novidade nos seus relacionamentos pessoais e com a família. Notícias inesperadas. Interesses: o quadro deste fim de semana revela uma fase de busca pela estabilidade e vantagens com suas finanças. Vida íntima: você terá satisfação com o apoio das pessoas próximas.

