(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: os aspectos em seu signo nesta fase favorecem a busca por apoio e ajuda de amigos em pendências pessoais. Interesses: momento em que, por sua vontade, tudo terá resultado positivo com as mudanças em seu trabalho e com dinheiro. Vida íntima: dias de bom humor e ânimo conciliador.

Tags:

Domingo