(23 de setembro a 22 de outubro) - A semana: dias que lhe trarão aura de influências determinantes pelos fatos passados com boas lembranças e muita saudade. Interesses: seja mais cuidadoso ao assumir novos compromissos com dinheiro. Fase de impor novos objetivos nos negócios do trabalho. Vida íntima: sensualidade e emoções.

