(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: na lida material, não se omita nos desafios de suas atividades. Hoje também você poderá ser surpreendido nas suas relações pessoais. Interesses: quadro que o revelará mais seguro e confiante com as suas finanças. Habilidade em encargos do trabalho. Vida íntima: dia de satisfação.