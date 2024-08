(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: boas influências para hoje o farão agir de forma firme e segura como bom resultado de posição que valoriza o equilíbrio, senso ético e idealismo. Interesses: você terá hoje condição de bem conduzir o trato com pessoas estranhas no trabalho. Vida íntima: novidades com os íntimos.