(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: momento que aponta boa regência sobre as suas atitudes, decisões ou planos envolvendo pessoa próxima. Interesses: novos rumos e mudança no trato das finanças, o que também fará positivo o seu dia de trabalho nas tarefas rotineiras. Vida íntima: relações proveitosas com íntimos.