(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: boa aura o afetará diretamente e se desdobrará em ânsia por reconhecimento e apoio em dia de favores em assunto ligado pessoas mais próximas. Interesses materiais: acerto com as suas finanças. Superação de obstáculo e oposição no trabalho. Vida íntima: relações favorecidas.