(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu momento astral: seus assuntos de família assumirão agora uma posição destacada no cotidiano em razão da boa posição para seu dia. Interesses materiais: você terá vantagem pelo cuidado e atenção nas finanças. Mudança no trabalho. Vida íntima: disposição afável com os que lhe são íntimos.