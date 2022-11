(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: fase em que você terá influência de pessoas próximas com as quais não contava e que o ajudarão com problema nas relações pessoais. Prestígio e conceito crescentes. Interesses materiais: quadro benéfico para os assuntos de trabalho e das finanças. Vida íntima: intuição e premonições.