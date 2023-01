(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: forte aspecto lhe trará boa influência com as suas relações sociais, mas recomenda que não confie cegamente em tudo o que lhe for dito. Interesses: procure agir de forma cuidadosa com dinheiro e gastos. Acerto com o trabalho. Vida íntima: procure agora se motivar com mais otimismo.

