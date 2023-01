(20 de fevereiro a 20 de março) - Destaque: o Sol regerá neste novo ciclo a sua 12ª casa zodiacal influindo sobre suas forças e fraquezas ocultas, suas limitações, as atividades de bastidores, a caridade e simpatia. Hoje: dia de muita sensibilidade na lida com as pessoas próximas em quadro de boa condução de seus compromissos.

Tags:

Janeiro 2023