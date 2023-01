(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: a influência lunar aponta mudança benéfica nas suas relações sociais. Por isso, procure valorizar mais as suas palavras e decisões. Interesses: quadro benéfico para boa gestão de assuntos financeiros. No campo do trabalho, seja firme e seguro. Vida íntima: emotividade bem ampliada.

Janeiro 2023