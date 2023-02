(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você hoje se verá mais voltado para planos futuros e decisões importantes que o levarão a buscar tranquilidade e paz. Boa relação com a família. Interesses: compensações com tarefas do trabalho. Forte ligação com atividades que pedem criatividade. Vida íntima: surpresa inesperada.