(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá boa influência, desde que aja com tolerância e equilíbrio nas relações de família. Interesses: quadro de vantagem com proveitosa presença de pessoa próxima o que mostra avanço e conquistas nas finanças e com o trabalho. Vida íntima: sensibilidade que pode afetar relações.