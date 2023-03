(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: fato envolvendo novas demandas em família e assunto pendente com parentes próximos lhe trará fase de muita exigência e desgaste. Interesses: você será favorecido por estabilidade e um quadro de forte compensação material com as finanças e o trabalho. Vida íntima: afetos partilhados.