(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: aja agora com maior segurança ao colocar em prática seus objetivos mais imediatos nas relações sociais. Interesses: você será hoje beneficiado por elementos que apontam vantagem na forma de ganho e melhor desempenho com o trabalho. Vida íntima: seja mais tolerante com os íntimos.