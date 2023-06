(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: um quadro mais propício o verá ágil ao pensar e fazer levando-o a ordenar os fatos de forma objetiva e racional em dia que destaca equilíbrio nas atitudes. Interesses: decisões acertadas na sua lida com desafio do trabalho e com dívidas. Vida íntima: ternura com pessoa próxima.