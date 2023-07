(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro que mostra a possibilidade da solução de demandas em família ou com pessoas bem próximas. Procure agir com cuidado e manter diálogo com seus amigos. Interesses: dia que mostra novidades nos relacionamentos de trabalho. Vida íntima: bruscas mudanças com os seus ânimo e humor.