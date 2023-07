(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: ao longo do dia você se beneficiará de decisões mais claras e diretas nas atitudes com parentes. Interesses: um aspecto de média intensidade registra um momento de vantagem com o trabalho o que afetará suas finanças. Vida íntima: ânimo e boa posição nos seus sentimentos e emoções.