(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: as posições para seu signo bem influenciam sua rotina e o farão agir de forma mais segura no planejamento das decisões que envolvam a sua família. Interesses: com o trabalho e obrigações materiais, fatos novos podem alterar o rumo de seus planos. Vida íntima: inquietação afetiva.