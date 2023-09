(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu dia: quadro de vantagem que se soma a um momento propício para que você combata o isolamento e participe com mais empenho da lida com a família. Interesses: dê maior equilíbrio aos seus novos planos financeiros. Obrigações protegidas no seu trabalho. Vida íntima: sentimentos expostos.