(20 de fevereiro a 20 de março) - Seu dia: com os aspectos do dia você deve usar os acontecimentos ao seu favor mudando os rumos de novas relações em sua rotina social. Interesses: lida financeira que agora aponta acerto nos gastos. Evite mudanças no trabalho e se dê um pouco mais à conciliação. Vida íntima: emoções contidas.