(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro que dá maior disposição para o cotidiano em momento em que os elementos ampliam sua determinação para conduzir planos pessoais Interesses: aja com moderação e cautela em seus gastos. Relação facilitada com estranhos. Vida íntima: busque preservar a harmonia com os íntimos.

Tags:

sábado