(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: momento que lhe trará indicações favoráveis para o trato com o público em fase que marca novas atrações na vida social. Interesses: você terá hoje quadro de satisfação em razão dos novos planos com dinheiro. Novidades com o seu trabalho. Vida íntima: procure por conselho e ajuda.

Tags:

sábado