(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: as influências em seu signo moldam favoravelmente seu comportamento e o predispõem às viagens, mudanças e o trato de assuntos jurídicos. Interesses: dia equilibrado para as finanças. Satisfação com um quadro de mudanças benéficas em seu trabalho. Vida íntima: sentimentos contidos.