(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: sua sensibilidade e generosidade o levarão a ações para impor isso aos outros, o que assumirá muita importância. Evite os excessos e ações muito radicais no campo físico. Interesses: procure ser realista com dinheiro. Vida íntima: aja agora com maior otimismo na lida com os íntimos.

Tags:

sábado