(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: este período aponta uma boa posição para as viagens, lazer e distração e tudo o que a eles se relacione, graças a um aspecto que mostra também novidade em relação às amizades. Interesses: valorização e bom proveito nas suas finanças e com o trabalho. Vida íntima: alegria com íntimos.