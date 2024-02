(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá dia movimentado, proveitoso e bem equilibrado. Por isso, procure novas soluções para problemas que o tem preocupado. Interesses: no campo das finanças controle as suas contas e gastos. Trabalho bem conduzido. Vida íntima: fato inesperado em quadro movimentado com íntimos.