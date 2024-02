(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com o passar das horas molda-se uma aura de afabilidade que gerará um comportamento mais voltado para as lembranças de seu passado. Interesses: influências mais positivas marcarão seu trato com o próprio dinheiro. Solução de pendência no trabalho. Vida íntima: intimidade valorizada.