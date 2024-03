(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: o destaque destes dias se fará com vantagens que marcarão a sua rotina e o trato com as pessoas próximas. Interesses: profissão, carreira e fonte de poder ganharão uma importância maior em dias que poderão trazer compensação financeira inesperada. Vida íntima: controle suas reações.

