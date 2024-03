(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: neste feriado religioso você pode empreender mudanças em sua rotina e, por elas, alcançar vantagens com as quais não contava. Interesses: momento significativo com dinheiro. Vênus gera quadro propício para os seus planos materiais. Vida íntima: quadro de ânimo e humor debilitados.

Tags:

março 2024