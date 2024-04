(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: quadro que revela ânimo mutável com o que você se verá dispersivo na rotina e um pouco desconcentrado, o que pode levá-lo a erro facilmente evitável com maior cuidado e atenção. Interesses: novidade pode marcar os assuntos financeiros. Vida íntima: mude a forma de agir com íntimos.