(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: fase astral que lhe dará um quadro positivo e bom posicionamento graças à ajuda e apoio nas questões de família e decisões com atitude de pessoa amiga. Interesses: indicação de lucros e vantagens com dinheiro vindo de tarefa do trabalho. Vida íntima: relacionamentos mais valorizados.

Tags:

Domingo