(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: você terá hoje ajuda de amigos a beneficiá-lo com boa posição em quadro que interferirá diretamente em assuntos ligados a bens, valores e propriedade. Interesses: dia positivo mudará seu ânimo para lidar com os novos desafios do trabalho. Finanças protegidas. Vida íntima: novidade.