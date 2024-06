(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: você agora se verá com maiores dinamismo e empenho nas atividades de sua rotina social. Isso fará favoráveis os rumos de suas iniciativas. Interesses: tarefas que trarão lucro nos ganhos do trabalho com valorização de seu conceito e reputação. Vida íntima: boa novidade com íntimos.

Tags:

Domingo