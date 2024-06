(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: forte aspecto pode levá-lo a agir de forma agressiva reagindo à crítica de pessoa próxima. Por isso, concilie no que for possível. Interesses: atente aos compromissos e cuide com rigor de valores e guardados. Apoio de pessoa ligada ao seu trabalho. Vida íntima: relação complicada.

Tags:

Junho 2024